Serie A, Malagò: «Mi aspetto maggior condivisione nelle scelte, anche sui diritti tv»

di Valerio Cassetta

«Mi aspetto che ci sia la maggiore condivisone nelle scelte da fare, e che si vada compatti e non ci si divida anche per ciò che riguarda i diritti tv». E’ questo l’augurio del presidente del Coni e commissario straordinario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento “#BeAlive, il grande gioco dello sport”. Malagò nel pomeriggio parteciperà a Milano all’assemblea di Lega in cui si discuterà dei dei diritti tv e delle nomine della nuova governance.

