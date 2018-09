di Andrea Gionti

Ha perso sulla sua strada i compagni storici, da Ciccarelli (finito al Lavinio Campoverde) a Onorato (Itri) e Peressini (Pontinia), ma Stefano Aquilani è diventato l’uomo simbolo del Latina Sermoneta. Una partenza positiva con il successo nella giornata inaugurale contro il Morolo, ma subito spento dal doppio ko di Pomezia (gara ancora sub judice e che la prossima settimana potrebbe trasformarsi in una vittoria) e quello interno non senza rimpianti di domenica scorsa contro la Cavese 1919.



L’attaccante Stefano Aquilani sa perfettamente che l’obiettivo prioritario del club pontino è la salvezza da raggiungere senza patemi d’animo. Un gruppo giovanissimo (età media della rosa è di 20.5), a dimostrazione del lavoro sul mercato diretto sugli under dal ds Nicola Cea. «Qui mi trovo bene grazie ad Antonio Aprile, che all'epoca prese il mio cartellino dalla Triestina. Siamo una squadra rinnovata, formata da tanti under interessanti ed è normale che all’inizio si faccia più fatica. Sono andati via giocatori importanti, ma credo fermamente nel lavoro del mister Paolo Pelucchini, che cura tantissimo ogni minimo dettaglio anche durante gli allenamenti», afferma Aquilani, il classe ’93 che con i suoi gol vuole guidare il Sermoneta verso una stagione tranquilla.

