di Andrea Gionti

Terzo giorno di lavoro sul campo del “Tiziano Righetti” per il Latina Sermoneta, con i 27 giocatori che lavorano e sudano sotto lo sguardo del tecnico Paolo Pelucchini, già soddisfatto per la riposta dei suoi ragazzi: «Le sensazioni sono positive e il gruppo sta dimostrando tanto sacrificio. Per completare l’organico mancano due giocatori. Verrà fuori una squadra molto giovane e le prime amichevoli, il 31 luglio al Pineta dei Liberti di Ardea contro il Racing Aprilia e il 2 contro il Latina, ci diranno a che punto siamo della preparazione, anche se è passata soltanto una settimana». Dopo gli arrivi di Matteo Cifra, Gianmarco Campagna, Francesco Martena e Alessandro Maresca, il ds Nicola Cea sta setacciando il mercato e non è escluso un nome importante nel reparto offensivo. Intanto Antonio Aprile ha lasciato la carica di presidente nelle mani di Marino Musolino.

