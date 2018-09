di Andrea Gionti

Non senza un pizzico di sorpresa si è chiuso il rapporto tra il Latina Sermoneta e l’attaccante Mauro Ciccarelli, svincolatosi proprio in chiusura. All’addio del girovago del gol corrispondono due ingressi di giocatori, entrambi del ’98: il centrocampista Stefano Pica, ex Audace Genazzano e l’esterno ex Morolo Luca Bispuri.



«Arrivano altri due giovani molto interessanti che vanno a rafforzare il pacchetto degli under», commenta il ds Nicola Cea. Domenica al “Tiziano Righetti" sbarca la Cavese, reduce de due 0-0 e in continuo rafforzamento. «Bisognerà affrontarla a testa alta, senza soggezione. Il nostro obiettivo è mantenere la categoria, poi quello che verrà di più per noi equivale sempre al nostro percorso di crescita. L’intento è di lanciare più giovani, tenendo sempre bene in mente il nostro obiettivo, che è quello della salvezza», conclude Cea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA