di Andrea Gionti

Il 23 luglio partirà la preparazione atletica del Latina Scalo Sermoneta in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza fissato il 2 settembre. Sarà il secondo anno consecutivo per la compagine nerazzurra, che dopo aver scelto Paolo Pelucchini come nuova guida tecnica al posto di Francesco Gesmundo, si prepara a partire anche quest’anno con il ruolo di mina vagante del torneo. Ne è convinto proprio il 55enne tecnico originario di Roma: «Innanzitutto l’obiettivo è di presentare una squadra equilibrata che sappia giocare palla a terra e una preferenza per il gioco offensivo. Siamo all’inizio dell’estate e quindi si entra nella fase calda del mercato e per poter scegliere i giocatori bisogna aspettare ancora un po’. La prossima settimana si saprà qualcosa in più, anche se confido nel lavoro del ds Nicola Cea, che sta lavorando in silenzio per individuare le pedine giuste da inserire in rosa».



L’Eccellenza? «Ogni anno diventa sempre più difficile, con squadre attrezzate che investono tanto sul piano economico – continua Pelucchini - Sono arrivato in una piazza importante e soltanto con il lavoro potremo ottenere risultati». Intanto però i pezzi pregiati nerazzurri continuano ad interessare gli operatori di mercato: su tutti il trio composto dal capitano e centrocampista Federico De Santis, dal bomber Onorato (top scorer con 20 centri) e dal centrale difensivo Federico Celli, che dopo aver catturato le attenzioni degli ardeatini della Nuova Florida sembrano molto vicini al Pomezia, che starebbe anche presentando domanda di ripescaggio per la serie D.

