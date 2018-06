di Andrea Gionti

Il Latina Scalo Sermoneta lavora sotto traccia per consegnare in tempi rapidi al tecnico Paolo Pelucchini una rosa adeguata che possa recitare un ruolo di primo piano in Eccellenza anche dopo il quinto posto della passata stagione. Il neo direttore sportivo Nicola Cea di concerto con Pelucchini sta setacciando il mercato. «Il mio intento in primis è quello di abbassare il budget e sono sicuro che lo farò portando prima di tutto giocatori motivati che vogliano far bene con noi». I pezzi pregiati come capitan De Santis, Onorato, Celli e Peressini hanno ricevuto offerte dall’ambizioso Pomezia, che in queste ore ha ingaggiato l’attaccante Erik Laghigna, che sembrava ormai vicinissimo a vestire la maglia della Nuova Florida. «Le offerte del Pomezia sono importanti – prosegue Cea - Intanto Stefano Aquilani resterà con noi e inoltre siamo in contatto diretto con diversi giocatori che hanno destato particolare impressione in Promozione. A giorni annunceremo anche lo staff tecnico, ma l’importante sarà costruire un organico di ragazzi che partiranno con l’obiettivo di mantenere la categoria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA