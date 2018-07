di Andrea Gionti

L’aveva preannunciato il ds Nicola Cea che sarebbe stata la settimana dei primi arrivi in casa Latina Scalo Sermoneta. Detto fatto, prima del raduno fissato per lunedì 23 luglio, il club nerazzurro ha perfezionato gli ingaggi dell’attaccante Gianmarco Campagna e dell’esterno alto Matteo Cifra, quest’ultimo reduce da una esperienza con la maglia del Latina in serie D e con un passato anche nel San Michele in Promozione. Campagna è una scommessa, ma saranno due giocatori molto utili al tecnico Paolo Pelucchini, che, persi i prezzi pregiati, punterà su tanto entusiasmo e corsa. «Il ds Cea sta lavorando con professionalità per poter consegnare una rosa all’altezza, il primo obiettivo è quello di una salvezza senza patemi d’animo. Nei prossimi giorni saranno annunciati altri arrivi», conferma Pelucchini.

