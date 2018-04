di Andrea Gionti

Ripresi gli allenamenti in casa del Latina Scalo Sermoneta. Dopo l’inopinato ko nel turno infrasettimanale contro il Morolo che ha decretato ufficialmente la fine del sogno play-off, i nerazzurri sono rimasti inchiodati al quinto posto in classifica con 47 punti, a -9 dalla seconda piazza occupata dalla Nuova Florida e a -10 dalla capolista Città di Anagni. Il giovane portiere Matteo Viscusi è voluto ritornare sulla battuta d’arresto (la settima stagionale) in terra morolana: «Il risultato più giusto era lo 0-0. Ci hanno annullato peraltro un gol valido che ci avrebbe consentito di strappare un pareggio prezioso. Sono episodi decisivi che in questo momento del campionato contano tantissimo e possono influire sul rendimento. Ora il pensiero è rivolto a domenica, quando giocheremo sul campo del Montespaccato. Sarà un match molto duro considerando la loro posizione a rischio. Arrivano da un periodo negativo e non vincono dal 28 gennaio. Quindi occhi aperti e massima attenzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA