di Andrea Gionti

È partita oggi la preparazione del Latina Sermoneta. Tanti volti nuovi e alcune conferme che hanno cominciato a sudare agli ordini del nuovo tecnico Paolo Pelucchini, cui è stato affidato il compito di prendere in mano le redini della squadra dopo l’interregno di Francesco Gesmundo. Restyling in casa nerazzurra, cantiere ancora aperto e un mercato sempre in fibrillazione condotto in prima persona dal ds Nicola Cea, che dopo la doppia operazione Matteo Cifra e Gianmarco Campagna, ha aggiunto al mosaico anche il 26enne centrocampista offensivo romano Francesco Martena (ex Cynthia, Isola Liri e Podgora) e il ‘99 Alessandro Maresca, capitano della juniores nazionale del Trastevere. Confermato il giovane portiere Matteo Viscusi, classe ’97, che era stato cercato anche dal neopromosso Città di Anagni (serie D).



«L’obiettivo è di raggiungere in tempi rapidi la salvezza e sono ottimista sulla rosa che stiamo costruendo – afferma Pelucchini – Per il momento siamo tanti, ma è normale che successivamente ridurremo l’organico». Primo test amichevole il 31 luglio al campo Pineta dei Liberti di Ardea contro il Racing Aprilia (serie D). Il 2 agosto, invece, il Sermoneta sarà di scena alla Fulgorcavi per affrontare il Latina. «Sarà una squadra che partirà a fare spenti per regalare soddisfazioni alla società e ai nostri tifosi. In campo sempre con personalità e determinazione, rispettando l’avversario, ma consapevoli della nostra forza». Dopo il quinto posto della passata stagione e aver sognato a lungo anche i play-off, il club pontino vuole indossare nuovamente i panni dell’outsider terribile.



