di Andrea Gionti

Domani alle 17.30 al Pineta dei Liberti di Ardea primo test pre-campionato del Latina Sermoneta, che sfida il Racing Club Aprilia (serie D). Dopo una settimana di preparazione si farà il quadro generale sulla condizione atletica a quasi un mese dal debutto in Eccellenza fissato domenica 2 settembre. «L’importante in questo periodo è crescere di condizione, anche se la squadra ancora deve essere completata. Mancano due giocatori importanti che ci possano far fare il salto di qualità», commenta il tecnico Paolo Pelucchini. Dopo l’Aprilia giovedì altra gara all'ex Fulgorcavi contro il Latina (serie D) e sabato alle 10 al Tiziano Righetti” contro la Selezione dei Disoccupati.



Intanto a tenere banco è la richiesta del club nerazzurro al sindaco di Cisterna Mauro Carturan per il ripristino e la piena fruizione dell’impianto del Bartolani, che ora versa in uno stato di totale abbandono. «La struttura è ridotta male, con spogliatoi distrutti da atti di vandalismo, recinzioni divelte, impianto di illuminazione inesistente, ma sono convinto che questa struttura debba rinascere e ne ha tutte le potenzialità», dichiara il neo presidente Marino Musolino, che ha preso il posto di Antonio Aprile.



Al Bartolani sono iniziati già i lavori al fine di predisporre una perizia tecnica e il Sermoneta chiede di verificare lo stato della situazione e soltanto fino al termine della stagione (30 maggio 2019) potrebbe esserci l’affidamento temporaneo al Sermoneta, che si è detto disponibile anche ad avviare un percorso con la presentazione di un progetto di partenariato pubblico-privato. Al Bartolani andrebbe soltanto la prima squadra, mentre il settore giovanile (400 tesserati) opererà tra Sermoneta e Latina Scalo.

