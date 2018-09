di Andrea Gionti

Lo scoglio era di quelli insormontabili e le difficoltà si sono rivelate tali. Il Latina Sermoneta è uscito con le ossa rotte dalla trasferta di Pomezia degli ex, ma non è stata una giornata tutta da dimenticare per il mister nerazzurro Paolo Pelucchini. «Gli episodi ci hanno girato a sfavore. In svantaggio abbiamo avuto una chanche per pareggiare, ma l’abbiamo fallita e sul contropiede successivo siamo stati infilati. Siamo una squadra giovane e quindi manca quel pizzico d’esperienza che in queste partite si sente. Siamo usciti tardi, meglio decisamente nella ripresa con un ottimo possesso palla – aggiunge il tecnico sermonetano - Il Pomezia è una squadra costruita per vincere, con un reparto offensivo di grande spessore. Noi? Dobbiamo crescere ancora tanto, lo sapevamo e c’è tutto il tempo per assimilare meglio gli schemi e se cresciamo sul piano della personalità, allora potremo affrontare un campionato diverso e speriamo che da domenica quando arriverà la Cavese ci sia subito una prova di riscatto da parte dei miei».

