di Andrea Gionti

Quinto posto in classifica da outsider nel campionato d’Eccellenza. I vertici del Latina Scalo Sermoneta tracciano un bilancio dell’intera annata lanciando uno sguardo anche verso il futuro che potrebbe regalare succose novità. «In questi dieci anni la società ha investito cospicui fondi nel calcio, soprattutto nelle strutture del sito di Sermoneta in via Le Prate e in via Madonna delle Grazie – è il commento che arriva direttamente dalla società – Anche a Latina Scalo siamo riusciti a dare segnali importanti, attraverso la riqualificazione interna e soprattutto esterna del ‘Tiziano Righetti’. Rispetto a nove anni fa ci siamo migliorati sotto ogni punto di vista, ringraziando nello stesso tempo chi l’ha fondata e gestita fino a quel momento. Questa esperienza ha portato la società Latina Scalo Sermoneta a compiere salti di qualità importanti, partecipando ai massimi campionati regionali sia con la prima squadra che con le giovanili arrivando fino all'Elite».



La difficoltà è arrivata quest’anno dalla vera mancanza di una struttura adeguata nel territorio di Sermoneta. «Alla fine si è optato per Latina Scalo, pur di non disperdere tutto il patrimonio calcistico creato con sacrifici in tutti questi anni. Ora alla luce dei risultati la nostra scelta è risultata non solo molto oculata per i costi di gestione notevolmente più bassi ma anche per aver trovato un ambiente che ha accolto con orgoglio e partecipazione la nostra società. La situazione attuale ci mette quindi nella condizione di pensare al futuro mettendo a disposizione il capitale esistente per intraprendere nuove attività. E' necessario ora incrementare le forze economiche esistenti per guardare al futuro in maniera più rosea, allo scopo di rafforzare una struttura e competere nei livelli raggiunti nel migliore dei modi». L’obiettivo? «Il direttivo ha ritenuto dare massima apertura a nuove forme di collaborazioni e queste scelte si riterranno importanti per rafforzare il lavoro già effettuato per costruire nuove linee di programmi e iniziative».

