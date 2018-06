di Andrea Gionti

L’indiscrezione è diventata reale. Al posto di Francesco Gesmundo, che dopo due anni lascia il Latina Scalo Sermoneta, sulla panchina dei nerazzurri sbarca Paolo Pelucchini, che era il favorito numero uno e insieme a lui arriva anche il ds Nicola Cea (prende il posto di Walter Pelle, che ha lasciato dopo sei anni), una coppia che aveva già lavorato a stretto contatto durante l’avventura con la Pro Cisterna. Dopo il quinto posto in campionato al debutto in Eccellenza, i lepini si affidano al 55enne tecnico, romano d’origine ma latinense d’adozione, ex Borgo Flora, Gaeta e Guidonia, che non vede l’ora di cominciare: «Vogliamo disputare una stagione tranquilla, con l’obiettivo di una salvezza rapida e di lanciare tanti giovani. L’Eccellenza è un campionato duro e lungo, con squadre di spessore in considerazione dei programmi futuri più ambiziosi». Cea? «Un direttore sportivo che conosce molto bene l’ambiente del calcio, mi fido del suo lavoro». In bilico le posizioni soprattutto di capitan Federico De Santis e del bomber Onorato (20 centri), che sembrano vicini alla Nuova Florida, anche se gli ardeatini hanno piazzato nelle ultime ore il colpo Erik Laghina, ex Vis Artena e Virtus Nettuno Lido.

