di Andrea Gionti

Dopo due anni termina il rapporto tra il Latina Scalo Sermoneta e il tecnico Francesco Gesmundo, che lascia i nerazzurri dopo la vittoria della Coppa Italia di Promozione nel 2017 e il sorprendente quinto posto di quest’anno in Eccellenza. Tra i papabili per la nomina del suo successore, il favorito è Paolo Pelucchini, 55enne, ex difensore dell’Astrea, che in passato ha guidato Borgo Flora, Gaeta, Cisterna e Guidonia e questa stagione ha ricoperto l’incarico di allenatore della juniores nazionale del Latina.



Insieme a lui sbarcherebbe anche l’esperto direttore sportivo Nicola Cea, che con lui lavorò ai tempi della Pro Cisterna e andrebbe a sostituire Walter Pelle, che in settimana ha lasciato l‘incarico dopo sei anni. Già entro questo week-end il presidente Antonio Aprile e i suoi più stretti collaboratori scioglieranno le riserve e si conoscerà a breve anche il futuro di alcuni giocatori, alcuni di essi legati anche a Gesmundo.



Il capitano Federico De Santis e il bomber Onorato (20 centri) interessano alla Nuova Florida. «Mi sto guardando intorno – conferma Onorato – La Nuova Florida è una possibilità, ma per il momento niente di concreto. Sta cambiando tanto a livello dirigenziale nel Sermoneta e quindi per ora resta tutto in stand by». Anche il giovane e promettente portiere Matteo Viscusi è ancora incerto sul suo futuro: «Qui sono stato benissimo e trattato molto bene dalla società. Sto valutando qualche proposta, ma per ora resto tranquillo».

