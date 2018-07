di Andrea Gionti

Sarà la settimana degli annunci in casa Sermoneta. Dopo gli arrivederci di Celli, De Santis, Onorato (Pomezia) e Peressini, sono rimasti alla corte di Paolo Pelucchini gli attaccanti Stefano Aquilani e Mauro Ciccarelli, oltre al centrale difensivo Marco Formato. Sarà la stagione del riscatto per Ciccarelli dopo un’annata vissuta tra alti e bassi con molta panchina. «Ho tanta voglia di rivalsa. Vedrete un giocatore diverso. Le prime impressioni sono buone con il ds Nicola Cea e il tecnico, con cui ho avuto sempre un bel rapporto. Non sarà facile perché abbiamo perso tanti giocatori bravi, ma sono convinto che i nostri dirigenti stanno lavorando alacremente per allestire una squadra competitiva che possa lasciare il segno e ben figurare ancora in Eccellenza». Sarà una squadra completamente rinnovata e ringiovanita che comincerà ad allenarsi da lunedì 23 luglio.













