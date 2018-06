di Andrea Gionti

Separazione consensuale in Eccellenza tra il direttore sportivo Walter Pelle e il Latina Scalo Sermoneta. Dopo sei anni (due da giocatore e quattro da ds) finisce l’avventura dell’ex Latina con il club nerazzurro, che la prossima stagione insieme alla neopromossa Itri saranno le uniche due pontine presenti anche alla luce della retrocessione del Formia. «I cicli iniziano e finiscono – esordisce Pelle - Sono stati tutti anni bellissimi, in cui siamo arrivati fino al massimo campionato regionale con due finali di Coppa Italia, una persa da giocatore e una vinta da direttore sportivo. È stata un’avventura importante e il ringraziamento va a tutti, a partire dalla famiglia Aprile, fino agli altri dirigenti. Come matricola abbiamo disputato un torneo di livello sfiorando anche per diverso tempo i play-off». Ora toccherà al patron Aprile e al dg Paolo Cargnelutti (nella foto) trovare una figura adeguata che possa sostituire Pelle nella maniera migliore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA