di Andrea Gionti

Una sconfitta, l’ottava stagionale, che non cambia molto la classifica del Latina Scalo Sermoneta, tornato dalla trasferta di Montespaccato con le ossa rotte. Due espulsi nelle file pontine (Marchetti e Iannella) e tre invece in casa romana (De Dominicis, Muratore e Teti) in un finale carico di tensione e nervosismo. Proprio in extremis, infatti, il Montespaccato è riuscito a ribaltare il match grazie all’uno-due micidiale di Di Giovanni junior e De Dominicis, spegnendo i sogni di vittoria dei nerazzurri che erano passati a condurre con il tandem Gesmundo-Peressini, quest’ultimo a quota 7 dietro il suo compagno di reparto Aquilani (9). Il Sermoneta, che ha lamentato un clima intimidatorio sia in campo che fuori, è stato ora agganciato al quinto posto dall’Audace, con la Play Eur che si trova quarta a quota 49. Alla ripresa degli allenamenti la compagine lepina comincerà a preparare il confronto con la Virtus Nettuno Lido con la chiara occasione di riscattare il momento non facile di due battute d’arresto consecutive.

