Serpentara-Apuzzo, avanti insieme Il tecnico: «Una rosa rinnovata»

di Tiziano Pompili

Il nuovo Serpentara sceglie la strada della continuità. La società di Bellegra ha ufficializzato la prosecuzione del rapporto con mister Mario Apuzzo che nella stagione appena conclusa ha conquistato la salvezza senza passare dai play out. «Sono contento di proseguire col club del presidente Luciano Ferro – dice l’allenatore – Qui ho trovato una società davvero seria composta da persone per bene e questo non è un aspetto da poco nel mondo attuale del calcio dilettantistico. Cercheremo di fare un campionato migliore di quello dell’anno scorso, provando a stare nella prima metà della classifica. Sono sfide che mi piace affrontare e sono pronto per vivere un’altra bella stagione col Serpentara».



Il tecnico non nasconde che verranno fatte delle modifiche alla rosa che ha concluso l’annata. «Confermeremo una decina di elementi e poi rinnoveremo l’organico con diversi innesti. Cercheremo di dare fastidio alle squadre più importanti del nostro futuro girone». L’inizio della preparazione per il club che rimarrà di stanza a Bellegra è fissato per il primo agosto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA