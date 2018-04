Serpentara, Apuzzo e il ko di Cave: «Regali? Ma se dobbiamo salvarci...»

di Tiziano Pompili

Ogni finale di stagione presenta i suoi veleni e i suoi immancabili sospetti. Non fa eccezione nemmeno il campionato di Eccellenza, a dispetto dell’introduzione dei play out ormai da qualche anno. Una ridda di “chiacchiere” si è alzata nelle ultime ore sulla vittoria della Cavese sul Serpentara nell'ultimo turno, quello del 25 aprile, con tanto di confidenze private tra giocatori finite sui social. Una partita rocambolesca quella dell’Ariola, con i padroni di casa passati in vantaggio nel primo tempo con Krasniqi e poi autori del raddoppio a inizio ripresa con Pieragostini. A quel punto è arrivata la bella replica degli ospiti a bersaglio tre volte in poco meno di un quarto d’ora con Ventura, Giustiniani e Savone. A sette minuti dalla fine un rosso allo stesso Giustiniani agevola la controrimonta biancoazzurra che si concretizza in pieno recupero grazie ai gol di Giacchè al 48’ e Rufini al 50’.



Inevitabili i veleni del dopo gara, implementati dall’inizio ritardato del match (circa mezz’ora). Mister Mario Apuzzo rimanda però al mittente le velate accuse su uno scarso impegno del Serpentara nel finale. «Purtroppo c’è la classifica a dimostrare che non potevamo regalare nulla, perché a due giornate dalla fine dobbiamo ancora salvarci matematicamente e dovremo farlo affrontando il match interno col Pomezia e quello sul campo del Casal Barriera». L’allenatore è comprensibilmente amareggiato per il ko di Cave. «Avevamo la partita in pugno, non è la prima volta che accusiamo questi black-out. Il gruppo è giovane e ci può stare, ma ora dobbiamo stringere i denti». Anche la precedente partita disputata all’Ariola tra la Cavese e il Città di Anagni aveva fatto molto discutere per una ipotetica aggressione ai calciatori ospiti (che vinsero la partita all’ultimo minuto) seccamente smentita dal direttore sportivo della Cavese Cianni.

