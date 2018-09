Shaw rassicura tutti: «Grazie per l'affetto e il sostegno. Sono un lottatore e tornerò presto»

Ci ha pensato il diretto interessato a rassicurare tutti dopo la paura della scorsa notte. Luke Shaw, esterno della nazionale inglese, uscito ieri sera in barella e con un brutto trauma cranico durante Inghilterra-Spagna, ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi via social: «Grazie a tutti per l'affetto e il sostegno, sto bene, sono in buone mani. Sono un lottatore e tornerò presto», ha twittato il calciatore che già tre anni fa rimase vittima di un brutto incidente alla gamba che rischiò di fargli finire anzitempo la carriera.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="en" dir="ltr">Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼</p>— Luke Shaw (@LukeShaw23) <a href="https://twitter.com/LukeShaw23/status/1038541880953372673?ref_src=twsrc%5Etfw">8 settembre 2018</a></blockquote>

Anche la nazionale dei 'Tre Leonì ha poi voluto ulteriormente rassicurare facendo sapere, via twitter, che «Luke è sveglio e cosciente, è seguito dal nostro staff medico ed ha già fatto una radiografia. Per ora è in osservazione». Shaw ha sbattuto violentemente la testa a inizio ripresa dopo un contrasto fortuito con Carvajal e minuti di paura che ha lasciato col fiato sospeso tutto Wembley. Incosciente e immobilizzato, Shaw ha lasciato il terreno di gioco in barella e con l'ossigeno.

