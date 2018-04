di Andrea Gionti

Si riapre un barlume di speranza per i play-off del Terracina. Il successo per 3-1 sul Sora ha riportato i tigrotti al quarto posto in classifica nel girone D a quota 55 e a -6 dal Real Cassino Colosseo che occupa la terza e ultima piazza per l’accesso alla post season. Dopo il ko casalingo contro l’Itri (25 febbraio), il Terracina ha letteralmente cambiato marcia infilando una striscia di sette risultati utili, anche se c’è grande rammarico per i tre pareggi subìti in rimonta contro Sporting Vodice, Alatri e soprattutto l’ultimo contro la Mistral con il 2-2 dell’ex Fanelli proprio allo scadere, che sembravano aver compromesso la situazione.



Invece la pesante affermazione sulla vice capolista Sora, che era passata in vantaggio con Cirelli prima di subire la veemente reazione biancazzurra firmata dal solito tandem Fratini-Russo (8 gol a testa) e soprattutto del bomber campano Perna (nono centro in campionato) oltre a tre legni colpiti, ribadisce il carattere e la determinazione dei ragazzi di Ezio Castellucci, che credono ancora nell’obiettivo. Mancano due giornate al termine: il Terracina (nella foto di Andrea Calabrese) domenica 29 sarà a Pontinia contro gli uomini di Cencia ormai salvi e il Real Cassino sarà atteso dalla trasferta di Monte San Biagio contro i monticellani fuori dal discorso play-off ma che vogliono onorare al meglio l’ultima partita davanti al proprio pubblico.



Nell’ultimo turno del 6 maggio i cassinati osserveranno un turno di riposo complice il ritiro del Priverno e i tigrotti ospiteranno la Pro Calcio Lenola. L’aspetto positivo arriva dagli scontri diretti favorevoli: nella gara di andata dello scorso 15 ottobre al Colavolpe finì 1-1 e al ritorno il 18 febbraio il Terracina vinse 1-0 sul terreno dei cassinati. Quindi 180’ di fuoco che decideranno un’intera stagione.

