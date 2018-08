di Emiliano Papillo

Giovanni Sili, 19 anni, centrocampista, è tornato al Monte San Giovanni Campano, la compagine dei co presidenti Sigismondi e Mastrantoni che parteciperà al prossimo campionato di Promozione. Proviene dal Città di Anagni dove ha svolto la preparazione estiva agli ordini del mister Manolo Liberati. Ora torna nella squadra che lo ha lanciato e dove lo scorso anno ha disputato un campionato da protagonista. Un rinforzo importante per mister Ezio Castellucci. Per quanto riguarda il Monte alla prima giornata del campionato di Promozione, girone D, fissata per il 2 settembre avrà subito la partita piu' importante dell'anno: il derby con l'Anitrella di Angelo Bottoni. Si giocherà alle 16 ad Anitrella popolosa frazione di Monte San Giovanni Campano.



«Sembra uno scherzo del destino, il derbyssimo alla prima giornata- ha spiegato Angelo Bottoni, allenatore dell'Anitrella- una gara sentitissima che torna dopo 7 anni. Per noi sarà un avvio scoppiettante, prima il derby poi la trasferta sul campo del Real Cassino. Ci prepareremo normalmente come una prima di campionato a prescindere dall'avversario sapendo che è la gara piu' importante dell'anno dove dovremo dare tutto per vincere».



«E' singolare giocare un derby così sentito alla prima giornata- ha spiegato Ezio C astellucci, allenatore del Monte San Giovanni Campano- ma saremo prontissimi. Il campionato inizia il 2 settembre. Noi stiamo lavorando dal 29 luglio proprio per arrivare al meglio all'appuntamento. Vogliamo essere protagonisti ben consapevoli che ci sono diverse squadre ben preparate che vogliono vincere il campionato. Dobbiamo lavorare poi sarà il campo a dare i giudizi. C'è molta fiducia e non vediamo l'ora di iniziare».



Partito Sili al quale si aggiungerà anche Naplone e probabilmente qualche altro giocatore, il Città di Anagni è alla ricerca di un centrocampista. La scelta sembra essere ricaduta su Francesco D'Orsi, 21 anni, ex Primavera della Ternana in orbita prima squadra tra gli umbri. Domani potrebbe essere la giornata decisiva per un suo possibile approdo in ciociaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA