di Mauro Topini

Inizia a prendere forma il Sora che in tanti vogliono in cima alla lista dei favoriti del prossimo campionato di Eccellenza. Il dg Cianfarani, pur invitando alla calma e confidando nel lavoro, resta fiducioso su quelle che potranno essere le prospettive del club bianconero. Il mercato, dopo gli arrivi di Pellino, dello spagnolo Caso e di Bucciarelli, è pronto a “sfornare” altri colpi per il tecnico Tersigni. Il ds Francesco Pistolesi sta trattando gli arrivi dei giovani classe 2000 Lorenzo Cinelli (del Monte S.Giovanni Campano), Antonio Del Sorbo (che arriva dal San Vito Positano) e Antoine Ellia (che ha giocato in Sicilia la passata stagione) che dovranno coprire i posti destinati ai giovani in età di Lega, oltre a vestire la maglia della Juniores.



In porta, con il Sora, dovrebbe giocare Francesco Gazerro, ex Isola Liri, un classe ’97 che ha appena vinto il campionato di Eccellenza con l’Anagni, mentre Pistolesi sta trattando anche con Alessandro Faiola, che è stato appena salutato dall’Alatri. Un altro ’98 in arrivo, oltre a Faiola, dovrebbe essere Riccardo Gentileschi che ha giocato l’ultima stagione in Abruzzo con lo Spoltore. L’attacco del Sora, dovrebbe invece essere affidato a Ivan Reali, che potrebbe essere il colpo di Pistolesi; il ventinovenne attaccante ha appena lasciato il Monte S.Giovanni Campano (il suo posto è stato preso da Mattia Perrotti) e dopo aver indossato le maglie dell’Inter, del Vicenza e aver maturato esperienze calcistiche a Malta, potrebbe accettare la corte del Sora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA