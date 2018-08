di Emiliano Papillo

Il Sora di Antonio Tersigni, neopromosso in Eccellenza continua la sua marcia di avvicinamento al 2 settembre quando ci sarà l'esordio casalingo nel massimo campionato dilettantistico regionale. I bianconeri riceveranno al Tomei la Virtus Nettuno. Intanto vanno avanti le amichevoli estive che hanno visto finora la squadra di Tersigni imbattuta. L'ultima sfida ha visto il Sora superare 3-2 il Monte San Giovanni Campano. Protagonista il bomber bianconero Federico Di Stefano, figlio d'arte, il papà Pasqualino è stato tra i piu' apprezzati attaccanti in ciociaria con varie maglie tra le quali Isolaliri, Ferentino, Sora, Morolo. Proprio Federico Di Stefano si racconta al Messaggero.



«Ho 27 anni e sono alla seconda stagione nel Sora, la squadra della mia città. Lo scorso anno ho realizzato 11 reti. In precedenza sono stato a Sora e prima ancora a Formia dove in Promozione ho vinto il campionato realizzando 26 reti. In totale in carriera sono a quasi 100 reti che voglio superare al piu' presto con la maglia del Sora. Punto a farne almeno 10 in questa stagione- ha spiegato Federico Di Stefano- Stiamo lavorando dal 27 luglio e stiamo creando un buon gruppo per prepararci al meglio ad affrontare un campionato molto competitivo».



«Finora abbiamo fatto tutti ottimi test, siamo imbattuti nelle gare estive, ma queste partite non portano punti, vogliamo iniziare con il piede giusto l'Eccellenza. Partiamo per fare la nostra parte e disputare un buon campionato senza obiettivi di vittoria. Essere accostato a mio padre per me è un grande onore- ha aggiunto Federico Di Stefano- lui era un attaccante completo. Io cerco di fare del mio meglio e di dare il massimo per questa maglia. Le favorite del campionato? Dico Pomezia ed Ausonia, ma sarà il campo a parlare. Vogliamo iniziare bene questa avventura e regalare subito una bella vittoria ai nostri tifosi».



Il Sora domani alle 16 al Tomei affronterà in amichevole il Palestrina.

