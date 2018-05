di Emiliano Papillo

Il Sora di mister Antonio Tersigni sarà chiamato domani pomeriggio dalle 16 a giocare lo spareggio playoff di semifinale a Latina contro lo Sporting Genzano. Una gara importantissima che in caso di successo spalancherebbe quasi con certezza i bianconeri in Eccellenza. Tersigni avrà tutta la rosa a disposizione.



«Giochiamo questa gara che può valere la finale e quindi un pezzo di Eccellenza. Noi in finale vogliamo arrivarci e vogliamo vincerla. L'obiettivo è uno solo, il salto di categoria, per una città come Sora è il minimo. Siamo carichi, ci siamo allenati benisismo e tra noi c'è molta fiducia e voglia di fare bene- ha spiegato Giuseppe Pagnani centrocampista del Sora- ci crediamo. Peccato la scelta di Latina. Siamo due squadre che hanno campi in sintetico, ma va bene così non ci risparmieremo».



«La gara vale tantisismo - ha aggiunto Pagnani- faccio un appelllo ai tifosi sorani di venire in massa e spingere la squadra verso un traguardo importante, abbiamo bisogno di loro. Siamo ragazzi tutti locali che sentiamo l'importanza di riportare Sora in categorie piu' alte. Insieme posiamo farcela».

