di Emiliano Papillo

Colpo di mercato del Sora di mister Antonio Tersigni neopromosso in Eccellenza. La compagine bianconera nel pomeriggio di oggi ha annunciato l'ingaggio del fantasista spagnolo, ex Gaeta, Alex Jurado Cano, 28 anni. Un giocatore che il Sora conosce bene per averlo affrontato nello scorso campionato di Promozione. Vicinissimo alla conferma in bianconero il centrocampista Giuseppe Pagnani.



Con Cano salgono a quattro i nuovi arrivi nel Sora. Si tratta di Bucciarelli ex Arce, Vezzoli e Casalese ex Morolo ed appunto il fantasista spagnolo.



«Penso che siamo una discreta squadra. Sulla carta Ausonia, Pomezia e Nuova FLorida sono superiori, ma puntiamo a fare bene. Il nostro mercato non è ancora chiuso. Di sicuro arriverà qualche ragazzo in età di Lega- ha spiegato il ds del Sora, Francesco Pistolesi- per gli esperti vedremo anche con il mister»



Intanto è stato nominato direttore generale, Massimiliano Cianfarani.

