di Emiliano Papillo

Tutto pronto in casa del Sora neopromosso in Eccellenza. La compagine bianconera affidata al confermato tecnico Antonio Tersigni inizierà lunedì al Tomei la prossima stagione. Sono 32 i ragazzi convocati. Tra i piu' attesi il bomber Paride Gigli, 30 anni ex Martinafranca, Capistrello, 28 reti nello scorso campionato di Promozione con il Sora.



«Lunedì inizieremo questa nuova avventura. Per me non si tratta della prima volta in Eccellenza, ma è la prima nella mia città, Sora. Questa piazza è abituata a categorie superiori, ha fame di calcio di livello superiore. Siamo stati per anni nel professionismo ed il nostro obiettivo è quello di riportare la città a grandi livelli- ha spiegato Paride Gigli- molti di noi sono sorani quindi la voglia di fare bene è ancora maggiore»



«L'obiettivo è quello di salire in D, non sarà facile- ha aggiunto Gigli- ci sono squadre importanti quali Pomezia ed Ausonia, ma ce la metteremo tutta per lottare per la vittoria finale. Dovremo guardare partita dopo partita e lavorare tanto, ma le basi per fare bene ci sono. C'è una società seria e sana che ha voglia di crescere. A livello personale punto a ripetere la stagione scorsa consapevole che si tratta di una categoria superiore. A 30 anni sono al top della carriera, darò tutto. Sarà fondamentale l'apporto dei tifosi. Li capiamo che sono abituati a palcoscenici superiori, ma l'Eccellenza è già una categoria importante. Speriamo di averli in massa al nostro fianco. Abbiamo cambiato molto, sono arrivati ragazzi interessanti tipo Cano, non abbiamo paura di nessuno».



I CONVOCATI

PORTIERI: Giuseppe Santoro, Riccardo Gentileschi, Francesco Gazerro, Danilo Ferrari;

DIFENSORI: Giuseppe Serrao, Matteo Bucciarelli, Giuseppe Pagnani, Simone Casalese, Alessandro Ferrari, Lorenzo La Barbera, Mirko Tomei, Samuele Tiberia, Riccardo Rea.

CENTROCAMPISTI: Stefano Cardazzi, Gianfederico La Rocca, Mattia Sili, Guido Vezzoli, Michele Cirelli, Paolo Antonio Pellino, Antonio Del Sorbo, Ellia Monney, Ivan Reali, Lorenzo Antonini, Alessandro Faiola, Leonardo La Rocca.

ATTACCANTI: Paride Gigli, Federico Di Stefano, Alex Jurando Cano, Celestino Tomaselli, Domenico Ranalletta, Alessio Luiso.















