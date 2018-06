Sora, messo ko il Ronciglione: torna in Eccellenza dopo 7 anni d'assenza

di Mauro Topini

Festeggia il Sora, resta in attesa il Ronciglione United. E' questo il verdetto della finale per il terzo e quarto posto dei play off della Promozione, giocata sul neutro di Colleferro. I ciociari hanno dominato la partita, andando a segno in chiusura del primo tempo e alla mezz'ora della ripresa. Soltanto nel finale, quando mancavano soli 9 minuti alla finale, Provinciali del Ronciglione ha provato a riaprire i giochi.

Con questo successo, il Sora si colloca al quinto posto della speciale graduatoria per i ripescaggi, il Ronciglione al sesto. I primi quattro posti sono invece occupati dal Montalto (vincitore della coppa Italia di Promozione e al momento unica squadra della rpovincia di Viterbo in Eccellenza), dalla Pro Roma, dallo Sporting Genzano e dal Montespaccato. Per entrare in Eccellenza, il Ronciglione deve sperare che il Ladispoli, domenica prossima, non si faccia battere in casa dal Villafranca Verona nel ritorno della final degli spareggi nazionali.



SORA: Faticanti, Cardazzi, Tomei, M. Cirelli, Cianfarani, Serrao, Antonini (41’ st L. La Rocca), Reali (28’ st Recchia), Tomaselli (18’ st E. Cirelli), Simoncelli (11’ st Di Sarra), Di Stefano (11’ st Gigli). A disp. Santoro, G. La Rocca. All. Tersigni.

RONCIGLIONE: Rasicci, Taglioni (1’ st Lo Bue), Verzari (18’ st Ceccarelli), Paolessi (8’ st Soccorsi), Luciani, Piergentili, M. Palombi, Ergottino, Provinciali, Salvatori, Greco (38’ st Rofena). A disp. D. Palombi, Cordelli, Teodori. All. Oroni.

ARBITRO: Silvestri di Roma 1.

MARCATORI: 45’ pt Antonini, 32’ st E. Cirelli, 36’ st Provinciali (Ro)

