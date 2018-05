di Emiliano Papillo

Sora e Real Cassino saranno in campo domani per il primo turno playoff di Promozione. Sfideranno compagini romane. Sarà un turno a gara secca. Il Sora di mister Antonio Tersigni, seconda in campionato riceverà al Tomei il Sant'Angelo Romano. Può giocare per due risultati, la vittoria o il pareggio dopo i supplementari che conporterebbe il passaggio del turno per la migliore classifica nella regular season. La squadra romana è infatti arrivata terza nel suo girone.



«Affronteremo un avversario ostico,le romane di solito sono molto difficili da affrontare- ha spiegato Giuseppe Pagnani del Sora- Però sappiamo benissimo che essendo una partita da dentro o fuori dobbiamo pensare solamente a noi stessi..Se esprimiamo il nostro gioco e facciamo quello che il mister ci ha trasmesso sarà automatico fare una prestazione positiva».



​Il Real Cassino di mister Roberto Zollo, terzo nella regular season nello stesso girone del Sora, si recherà nella Capitale sul campo della Pro Roma, seconda nel proprio girone.



«Sarà una gara difficilissima- ha spiegato Francesco Ambrifi del Real Cassino- ma vogliamo arrivare in fondo e giocarci la promozione in Eccellenza».



