Nasce la nuova Serie A Diretta Lazio in salita: Napoli, poi Juve. La Roma parte a Torino, CR7 a Verona. Derby della Capitale il 30/9

La nuova serie A prende forma. Negli studi milanesi di Sky, si sta componendo il calendario della stagione 2018/2019. Partenza choc per la Lazio che riceve il Napoli alla prima giornata e alla seconda fa visita alla Juventus di Cristiano Ronaldo, alla prima alla Stadium. Il debutto assoluto di CR7 nel nostro campionato sarà invece al Bentegodi, contro il Chievo. Partenza non facile anche per la Roma che comincia in trasferta con il Torino, inaugura la stagione all'Olimpico contro l'Atalanta e poi va a San Siro contro il Milan. Il derby della Capitale è in programma alla 7/a giornata: Roma-Lazio si gioca il 30 settembre, mentre il ritorno è in programma il 3 marzo 2018. Nelle stesse giornate anche la supersfida Juventus-Napoli: andata all'Allianz, ritorno al San Paolo. Alla nona arriva il derby di Milano. Il 2 dicembre c'è Roma-Inter: la prima di Nainggolan da avversario per i giallorossi e per i tifosi dell'Olimpico. Passaggio ostico per la Juventus tra la 15/a e la 17/a giornata: prima riceve l'Inter, poi ha il derby con il Torino e infine attende la Roma, l'ultimo match prima di Natale, esattamente come un anno fa. Con l'insidia - sia per i bianconeri che per i nerazzurri - della Champions: nel mercoledì di coppa post supersfida è in programma la sesta e ultima giornata della fase a gironi. Importante insomma arrivare alla sfida dello Stadium senza particolari assilli europei.



1/A GIORNATA

Atalanta-Frosinone

Bologna-Spal

Chievo-Juventus

Empoli-Cagliari

Lazio-Napoli

Milan-Genoa

Parma-Udinese

Sampdoria-Fiorentina

Sassuolo-Inter

Torino-Roma



2/A GIORNATA

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Chievo

Frosinone-Bologna

Genoa-Empoli

Inter-Torino

Juventus-Lazio

Napoli-Milan

Roma-Atalanta

Spal-Parma

Udinese-Sampdoria



3/A GIORNATA

Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter

Chievo-Empoli

Fiorentina-Udinese

Lazio-Frosinone

Milan-Roma

Parma-Juventus

Sampdoria-Napoli

Sassuolo-Genoa

Torino-Spal



4/A GIORNATA

Cagliari-Milan

Empoli-Lazio

Frosinone-Sampdoria

Genoa-Bologna

Inter-Parma

Juventus-Sassuolo

Napoli-Fiorentina

Roma-Chievo

Spal-Atalanta

Udinese-Torino



5/A GIORNATA

Bologna-Roma

Chievo-Udinese

Fiorentina-Spal

Frosinone-Juventus

Lazio-Genoa

Milan-Atalanta

Parma-Cagliari

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Empoli

Torino-Napoli



6/A GIORNATA

Atalanta-Torino

Cagliari-Sampdoria

Empoli-Milan

Genoa-Chievo

Inter-Fiorentina

Juve-Bologna

Napoli-Parma

Roma-Frosinone

SPAL-Sassulo

Udinese-Lazio



7/A GIORNATA

Bologna-Udinese

Chievo-Torino

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Genoa

Inter-Cagliari

Juventus-Napoli

Parma-Empoli

Roma-Lazio

Sampdoria-Spal

Sassuolo-Milan



8/A GIORNATA

Atalanta-Sampdoria

Cagliari-Bologna

Empoli-Roma

Genoa-Parma

Lazio-Fiorentina

Milan-Chievo

Napoli-Sassuolo

Spal-Inter

Torino-Frosinone

Udinese-Juventus



9/A GIORNATA

Bologna-Torino

Chievo-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Frosinone-Empoli

Inter-Milan

Juventus-Genoa

Parma-Lazio

Roma-SPAL

Sampdoria-Sassuolo

Udinese-Napoli



10/A GIORNATA

Atalanta-Parma

Cagliari-ChievoVerona

Empoli-Juventus

Genoa-Udinese

Lazio-Inter

Milan-Sampdoria

Napoli-Roma

Sassuolo-Bologna

SPAL-Frosinone

Torino-Fiorentina



11/A GIORNATA

Bologna-Atalanta

ChievoVerona-Sassuolo

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Juventus-Cagliari

Lazio-SPAL

Napoli-Empoli

Parma-Frosinone

Sampdoria-Torino

Udinese-Milan



12/A GIORNATA

Atalanta-Inter

ChievoVerona-Bologna

Empoli-Udinese

Frosinone-Fiorentina

Genoa-Napoli

Milan-Juventus

Roma-Sampdoria

Sassuolo-Lazio

SPAL-Cagliari

Torino-Parma



13/A GIORNATA

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Torino

Empoli-Atalanta

Genoa-Sampdoria

Inter-Frosinone

Juventus-SPAL

Lazio-Milan

Napoli-ChievoVerona

Parma-Sassuolo

Udinese-Roma



14/A GIORNATA

Atalanta-Napoli

ChievoVerona-Lazio

Fiorentina-Juventus

Frosinone-Cagliari

Milan-Parma

Roma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Udinese

SPAL-Empoli

Torino-Genoa



15/A GIORNATA

Cagliari-Roma

Empoli-Bologna

Genoa-SPAL

Juventus-Inter

Lazio-Sampdoria

Milan-Torino

Napoli-Frosinone

Parma-ChievoVerona

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Atalanta



16/A GIORNATA

Atalanta-Lazio

Bologna-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Empoli

Frosinone-Sassuolo

Inter-Udinese

Roma-Genoa

Sampdoria-Parma

SPAL-ChievoVerona

Torino-Juventus



17/A GIORNATA

ChievoVerona-Inter

Empoli-Sampdoria

Genoa-Atalanta

Juventus-Roma

Lazio-Cagliari

Milan-Fiorentina

Napoli-SPAL

Parma-Bologna

Sassuolo-Torino

Udinese-Frosinone



18/A GIORNATA

Atalanta-Juventus

Bologna-Lazio

Cagliari-Genoa

Fiorentina-Parma

Frosinone-Milan

Inter-Napoli

Roma-Sassuolo

Sampdoria-ChievoVerona

SPAL-Udinese

Torino-Empoli



19/A GIORNATA

ChievoVerona-Frosinone

Empoli-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Sampdoria

Lazio-Torino

Milan-SPAL

Napoli-Bologna

Parma-Roma

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Cagliari

