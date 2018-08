Europa League, Lazio girone duro. Va meglio al Milan

Sta per iniziare a Montecarlo il sorteggio di Europa League, eliminata ieri ai rigori l'Atalanta dal Copenaghen, l'Italia è rappresentata da Lazio (in prima fascia) e Milan (seconda fascia).



I GIRONI



Gruppo A: Bayer L. (Ger), Ludogorets (Bul), Zurigo (Svi), Aek Larnaca (Cip)

Gruppo B: Salisburgo (Aus), Celtic (Sco), Lipsia (Ger), Rosenborg (Nor)

Gruppo C: Zenit (Rus), Copenaghen (Dan), Bordeaux (Fra), Slavia Praga (Rce)

Gruppo D: Anderlecht (Bel), Fenerbahce (Tur), Dinamo Zagabria (Cro), Spartak Trnava (Slc)

Gruppo E: Arsenal (Ing), Sporting L. (Por), Qarabag (Aze), Vorskla (Ucr)

Gruppo F: Olympiacos (Gre), MILAN (Ita), Betis (Spa), Dudelange (Lus)

Gruppo G: Villarreal (Spa), Rapid Vienna (Aus), Spartak Mosca (Rus), Rangers (Sco)

Gruppo H: LAZIO (Ita), Marsiglia (Fra), Eintracht (Ger), Apollon (Cip)

Gruppo I: Besiktas (Tur), Genk (Bel), Malmoe (Sve), Sarpsborg (Nor)

Gruppo L: Siviglia (Spa), Krasnodar (Rus), Standard Liegi (Bel), Akhisar (Tur)

Gruppo M: Dinamo Kiev (Ucr), Astana (Kaz), Rennes (Fra), Jablonec (Rce)

Gruppo N: Chelsea (Ing), Paok (Gre), Bate Borisov (Bie), Mol Vidi (Ung)



La finale è il 29 maggio 2019 a Baku, Azerbaigian.



GRIEZMANN MIGLIOR GIOCATORE

«Per me e' un onore, sono orgoglioso, ringrazio mister Simeone, il premio e' anche per lui, per i miei compagni, i miei tifosi, mi dispiace non esserci, ma sono contento di aver vinto questo trofeo, spero ce ne saranno altri dopo questo». Cosi' Antoine Griezmann in un video registrato e trasmesso a Montecarlo dopo l'assegnazione del premio come miglior giocatore dell'ultima edizione di Europa League, vinta da un Atletico Madrid trascinato dai gol del francese, autore di una doppietta nella finale contro l'OM. L'attaccante campione del mondo con i "bleus" si e' imposto davanti al compagno di squadra Diego Godin e a Dimitri Payet (Marsiglia).

