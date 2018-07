Hierro non è più il Ct della Spagna

Fernando Hierro non proseguirà come allenatore della nazionale spagnola di calcio dopo essere entrato provvisoriamente in carica durante la Coppa del Mondo in Russia. Lo ha annunciato oggi la Federazione spagnola in una dichiarazione. Con Hierro in panchina, la Spagna ha perso negli ottavi di finale contro la Russia. «Dopo molti chilometri di cammino insieme, la Federcalcio spagnola e Fernando Hierro hanno messo fine al loro rapporto una volta terminata la partecipazione della Spagna alla Coppa del Mondo in Russia. L'ultimo allenatore spagnolo ha rifiutato di tornare alla sua precedente posizione come direttore sportivo della RFEF per cercare nuovi orizzonti e intraprendere nuove sfide professionali», spiega la Federazione.



«Dopo due fasi come direttore sportivo della Federazione, la prima tra il 2007 e il 2011 in coincidenza con il miglior periodo assoluto della nazionale di calcio, che ha vinto Euro 2008 con Luis Aragones come allenatore e la Coppa del Mondo 2010 con Vicente del Bosque e la seconda dal novembre 2017 fino ad oggi, la RFEF vuole ringraziare Fernando Hierro per impegno e senso di responsabilità di prendere in carico la nazionale in situazioni straordinarie, così come le prestazioni in tutte le sue funzioni, in quella che sarà sempre casa sua. La Federazione vuole sottolineare i valori professionali ed umani di un atleta straordinario e gli augura le migliori fortune. Grazie di tutto, Fernando!», ha aggiunto la Federcalcio spagnola.

