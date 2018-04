Spal-Atalanta: dalle 18 La Diretta Gasperini per il riscatto Europa

La SPAL prova a difendere il quartultimo posto in classifica, che a fine torneo significherebbe la permanenza in Serie A, dagli assalti del Crotone ed ospita quest'oggi al Paolo Mazza l'Atalanta di Gasperini in una delle due partite in programma alle ore 18 del sabato. I bergamaschi sono a quota 47 punti, e hanno bisogno di vincere per continuare a coltivare il sogno europeo per il secondo anno consecutivo.



SPAL e Atalanta non giocano a Ferrara in campionato dal 28 aprile 1968, quasi mezzo secolo: in quell'occasione fu 1 a 0 per gli emiliani, grazie alla rete messa segno da Bertuccioli sul finire del match; nel complesso sono 15 le sfide giocate in Emilia, con 8 vittorie dei padroni di casa, 5 pareggi e 2 affermazioni dei bergamaschi.

