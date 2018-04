Spal-Roma, dalle 15.00 La Diretta Debutto per Silva, Schick al posto di Dzeko

La sfida tra SPAL e Roma apre il programma della 34esima giornata di campionato con l'anticipo delle ore 15 del sabato: i padroni di casa vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Chievo nel turno infrasettimanale e sono sempre in piena lotta per la salvezza, mentre la Roma ha vinto mercoledì scorso in casa col Genoa e vuole i 3 punti per conservare il terzo posto in graduatoria.



LE FORMAZIONI:

SPAL:

ROMA: Alisson Peres Manolas Fazio Silva Pellegrini Gonalons Strootman Nainggolan El Shaarawy Schick



50 anni e mezzo fa l'ultima vittoria della Roma a Ferrara: 1-0 per i capitolini grazie al gol di Taccola, poi gli emiliani non hanno più frequentato il palcoscenico più nobile del calcio italiano. La SPAL viene da 6 pareggi consecutivi e non vince in casa dall'1-0 sul Bologna del 3 marzo scorso, mentre la Roma non raccoglie i 3 punti lontano dall'Olimpico dal 2-0 sul campo del Crotone del 18 marzo scorso, poi i pareggi a Bologna e nel derby.

