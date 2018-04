Spal-Roma, le pagelle: Gonalons è un altro, Nainggolan e Strootman ok

di Alessandro Angeloni

dal nostro inviato FERRARA Schick, non solo il gol. Strootman dominante, Nainggolan vecchie maniere, Pellegrini in versione assist. Silva un discreto esordio, Gonalons in ripresa. ALISSON 6,5 Bella la parata a terra su Paloschi dopo un’oretta di sole. Era un momento decisivo. PERES 7 Nel primo tempo se ne sta sulle sue, evitando di perdere spazio e tempo sugli avversari. La ripresa comincia con un suo salvataggio su Kurtic. Si fa sentire anche davanti: accompagna sempre l’azione. Rispolvera - addirittura - il tocco di suola....

