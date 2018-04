Spal, Semplici: «Spero che la Roma sia distratta dal Liverpool»

«Mi auguro che la Roma pensi molto alla sfida di martedì in Champions League a Liverpool, ma hanno grande personalità e Di Francesco sa gestire al meglio ogni situazione». Leonardo Semplici, allenatore della Spal, non ci gira intorno, sa bene che domani, nella sfida con la Roma al Mazza, il pensiero alla semifinale di Champions può essere un alleato importante della sua squadra, in una sfida con una differenza oggettiva di valori tecnici.



D'altronde la Spal, nella sua rincorsa alla salvezza, deve provare a fare risultato in ogni circostanza e ha imparato come si fa a fare lo sgambetto alle grandi. «Dobbiamo giocare una grande partita - ha detto Semplici - come quelle contro Juventus e Inter se vogliamo fare dei punti. Loro sono tra le squadre più forti d'Europa al momento, dobbiamo recuperare fisicamente e mentalmente dopo l'impegno di mercoledì contro il Chievo. Inoltre sarà una giornata di grande caldo e dovremo farci trovare pronti a una partita di lotta, grinta e determinazione».

