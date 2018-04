Spal, Semplici: «La squadra è maturata, pronti per la corsa salvezza»

di Redazione Sport

«La squadra ha trovato la sua maturità migliorando, ora abbiamo una identità di gioco e una compattezza che ci ha permesso di trovare buoni risultati. Quando poi riesci a limitare i gol subiti e a fare risultati positivi lavorando nel migliore dei modi trovi la tranquillità necessaria per sviluppare il tuo calcio». Una delle migliori difese tra le squadre che lottano per non retrocedere e la voglia di restare nella massima serie, sono queste le ricette dell'allenatore della Spal, Leonardo Semplici, per questa volata finale di 6 gare che diranno se il club ferrarese resterà ancora in Serie A nella prossima stagione. Con un ruolino di marcia di 2 vittorie e 5 pareggi nelle ultime 7 gare, la Spal guarda con fiducia al turno infrasettimanale contro il Chievo diretto rivale per la salvezza. «Quello che mi preoccupa è che a livello di rosa siamo contati ma i ragazzi sanno l'importanza della gara e del momento -prosegue il mister ospite di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1-. Mancano 6 partite ma la voglia spero possa sopperire a qualche carenza fisica. Noi proviamo sempre a vincere, c'è stato un percorso da neo promossa con tanti giocatori esordienti ed abbiamo pagato a caro prezzo l'inesperienza crescendo nelle difficoltà e cementando il gruppo». Infine sui giocatori più rappresentativi della Spal. «Meret senza ombra di dubbi in un paio di anni sarà nel giro della Nazionale maggiore, ha grande qualità ma purtroppo ha saltato i primi 6 mesi per infortunio. Lazzari e Vicari vengono da categorie inferiori ma possono avere carriere importanti, lo stesso Viviani che come regista può farsi valere».

