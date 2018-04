Spal, Viviani: «Roma mia, perchè m'hai abbandonato?»

di Benedetto Saccà

FERRARA Innamorato perso della sua ex, la Roma, Federico Viviani. E oggi la affronterà con la Spal... «L’anno scorso ho giocato contro la Roma all’Olimpico per la prima volta, quando ero al Bologna. Un’emozione incredibile. C’era la mia famiglia in tribuna». Conchi è rimasto in contatto? «Parlo con Florenzi e Pellegrini». Quali ricordi conserva? «Ho vissuto a Trigoria per sette anni, dai 13 ai 20, tutta l’adolescenza. Sono entrato che ero un bambino. Il primo anno facevo avanti e indietro, andavo una volta o due a settimana. Poi a 14 anni ho cominciato a vivere lì. All’inizio mi piaceva vedere gli allenamenti della prima squadra e pian piano ho conosciuto tutti, dai portieri fino ai ragazzi del ristorante e alle donnedelle pulizie». Una casa... «Sì, era diventata casa mia. Ti coccolavano, mi hanno cresciuto. Fino a che sono stato a Trigoria, c’erano soltanto ragazzi di Roma e dintorni. Ora so che hanno rifatto tutto».



