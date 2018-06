Spalletti: «Nainggolan è la turbina che mancava al motore dell'Inter»

di Redazione Sport

«Nainggolan è un ninja, non un samurai. È la turbina che mancava al nostro motore, ti dà la vampata. Il fatto che abbia scelto assolutamente l'Inter per noi è importante. Sappiamo che vuol far bene, ha carattere e può battersi con chiunque». Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky, esce allo scoperto per commentare il trasferimento in nerazzurro di Nainggolan, arrivato questa sera a Milano. «Nella sua scelta, non conto io, ma solo l'Inter. Quando ha giocato contro di noi avrà visto l'amore che circonda questo club, abbiamo i tifosi più presenti del campionato, ci hanno sempre scortato, e questo piace ai calciatori. Vedere che rimangono lì ad applaudirti anche quando perdi è qualcosa che va al di là». Spalletti non nega il possibiled cambio di modulo: «Cosa mi hanno chiesto i bambini questa sera? Se con l'arrivo di de Vrij si vedrà anche la difesa a 3. E così sarà».

