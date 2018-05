di Mauro Topini

Novanta minuti per sapere. Forse anche decidere quali sono i verdetti della stagione 2017-2018 del campionato di Eccellenza. Domani all'ora di pranzo (si gioca tutti alle 11, sia nel girone A che nel B) arriveranno gli esiti delle gare dell'ultima giornata e, con essi, la classifica finale dei due gironi. Non è da escludere l'ipotesi spareggio, sia nel girone A che nel B. Nel primo raggruppamento, potrebbe aver bisogno di affrontarsi in una gara secca tutte e tre le prime della classifica, anche se per due obiettivi diversi.



Vis Artena e Ladispoli, nel caso in cui la prima sia sconfitta a Roma sul campo dell'Astrea e la seconda vinta sempre a Roma sul campo dell'Atletico Vescovio, potrebbero ritrovarsi affiancate al primo posto e, dunque, bisognose (mercoledì prossimo, non più tardi) di affrontarsi per decidere chi delle due andrebbe direttamente in serie D, lasciando all'altra la possibilità di percorre la strada degli spareggi nazionali per accedere alla quarta serie.



C'è anche una seconda ipotesi di spareggio, nel girone A. E vede coinvolte l'Astrea e il Ladispoli, che si ritroverebbero a pari punti al secondo posto nel caso in cui i ministeriali battano la Vis Artena e il Ladispoli non vada oltre il pareggio in casa dell'Atletico Vescovio, che ha comunque bisogno di punti per mantenere l'attuale posizione di salvezza diretta.



Nel girone B, invece, l'idea di uno spareggio per assegnare il secondo posto (il Città di Anagni è già in serie D) si materializzerebbe solo nel caso in cui la Team Nuova Florida venisse sconfitta a Morolo e il Pomezia venisse bloccato sul pareggio nel cofnronto casalingo con la Cavese. In tutte le altre combinazioni che possono scaturire dalle due gare, sarebbe una delle due ad accedere agli spareggi nazionali.

