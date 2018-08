di Andrea Gionti

Il Minturno 1936 sparisce. Un’altra realtà del calcio dilettantistico del sud pontino dopo Gaeta e Pro Calcio Lenola saluta i sogni di gloria, anche se i vertici del sodalizio rossoblu, che l’anno scorso in Seconda Categoria allestirono una rosa di tutto rispetto, hanno tentato in tutti i modi di tenere viva l’ultima fiammella di speranza. Una fiammella che però si è spenta, nonostante che sia stata ottemperata l’iscrizione e si stava provvedendo alla nomina dello staff tecnico e alla composizione della rosa. «Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma purtroppo le condizioni economiche erano già complicate», ha affermato il presidente Antonio Pacera, che però si è potuto confortare sull’accordo di collaborazione intrapreso con il Suio Terme Castelforte (Promozione), che quest’ anno giocherà le sue gare interne al Caracciolo Carafa “Rolando Conte”. Il motivo è l’assenza di un impianto a norma nel territorio castelfortese. «Opereremo in aperta collaborazione proprio per cercare di non far sparire il calcio qui a Minturno. L’intento è di tenere in vita il “Carafa” anche per onorare la memoria del ds Conte e nel rispetto degli Indians Minturno, il gruppo storico del tifo organizzato che ci ha sempre seguito», chiosa il patron Pacera.



