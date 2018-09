Spezia, Antonio Di Natale nello staff di Marino

Antonio Di Natale è il nuovo collaboratore di Pasquale Marino allo Spezia. L'ex attaccante di Empoli ed Udinese, vice-campione europeo con la Nazionale italiana e sesto realizzatore di tutti i tempi in Serie A con 209 reti, entra in società dove ricoprirà la carica di consulente del club e il ruolo di collaboratore tecnico della prima squadra. «Metterò a disposizione la mia esperienza, cercando di aiutare gli attaccanti e dedicandomi ai giovani. Nella vita puoi essere un buon calciatore, ma poi devi dimostrare di saper fare anche altro e io sono qui per mettermi a disposizione, imparare e dare una mano. L'aria dello spogliatoio? Mi mancava», ha detto Di Natale. Fu Marino a lanciarlo come prima punta. «Rivoluzionò il mio modo di interpretare il ruolo di attaccante, ora con lui sono pronto per la prima esperienza in una veste diversa - ha spiegato l'ex attaccante -. In attacco abbiamo tanti calciatori giovani con grandi qualità, già dimostrate contro il Brescia, ma per crescere ulteriormente non bisogna chiedere tutto e subito, bisogna aver pazienza e cercare di aiutarli a raggiungere un livello importante».

