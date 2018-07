di Mauro Topini

Lo Sporting Genzano pronto a piazzare un bel colpo di mercato, che farebbe fare un bel salto di qualità alla squadra di Aldo Salerno, che si appresta a debuttare nel campionato di Eccellenza. La trattativa per portare alla firma di Thomas Giordano, centrocampista che ha giocato in serie D fino alla scorsa stagione (era tesserato per l'Anzio), sembra in dirittura d'arrivo e forse già nella giornata di domani potrebbe essere ufficializzato. Barone, classe '97, ha vestito anche le maglie di Latina, Monterosi e, in precedenza, anche di Lazio e Roma. Un curriculum di tutto rispetto per questo calciatore che alzerebbe di molto le quotazione del club biancazzurro. Che nei giorni scorsi ha ufficializzato di arrivi (anticipati da Il Messaggero) di Ciampino, Longo, Leacchè e Masotina.

