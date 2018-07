di Nicola Gentile

Arrivano i primi colpi di mercato per lo Sporting Genzano targato Aldo Salerno. Il tecnico dell'ultima parte della scorsa stagione, riconfermato sulla panchina biancazzurra, deve "ridisegnare" la squadra che è arrivata seconda nel girone C della Promozione. Lo deve fare considerando che il club si sposterà nella vicina Ariccia per giocare le gare casalinghe. I primi rinforzi arrivano dalla vicina Marino, cioè da quella Lepanto che ha deciso di sospendere l'attività dilettantistica per dedicarsi esclusivamente a quella di settore giovanile. Rinforzi che rispondono ai nomi di Simone Santini, vent'anni, e di Cristiano Dei Giudici, difensore che ha giocato anche per La Sabina e che ha due anni in più di Santini.

Ma il colpo grosso dello Sporting potrebbe essere Daniel Dari, attaccante del 2000 che ha vestuto la maglia della Primavera dell'Avellino nella scorsa stagione, ma che è cresciuto nei vivai della Lupa Roma prima e del Racing Roma dopo. A completare il poker di arrivi (le firme, con tanto di foto social per le "esclusive ufficiali" è questione di giorni) c'è anche Niccolà Valente, centrocampista ex Latina che è stato uno dei protagonisti nel Latina Sermoneta della passata stagione.

