Sporting Genzano, Barberi chiaro: «Vogliamo salvarci, ci riusciremo»

di Tiziano Pompili

E’ stata un’estate tribolata per lo Sporting Genzano. Prima la paventata “unione d’intenti” con la Cynthia, poi l’eventuale fusione saltata in extremis per portare il titolo a Lanuvio e alla fine il secondo club di Genzano ha preferito continuare a Nemi (per il momento) e senza cambiare denominazione. «Non voglio ripensare ad alcune cose accadute in estate che mi hanno fatto arrabbiare non poco, ma solo guardare avanti» dice il presidente Luciano Barberi, pronto assieme al suo gruppo societario ad affrontare la prima storica avventura in Eccellenza.



«L’obiettivo è chiaramente la salvezza, sono convinto che riusciremo ad ottenerla». Per farlo, lo Sporting Genzano è ripartito dallo stesso allenatore che ha portato la squadra fino alla finale play off di Promozione e quindi al salto di categoria. «Aldo Salerno fa perfettamente al caso nostro, è un tecnico valido e una persona a modo». Anche il mister dello Sporting Genzano torna nel massimo campionato regionale a distanza di qualche anno da quella memorabile avventura con l’allora Diana Nemi.



La rosa a sua disposizione sarà totalmente diversa da quella dell’anno scorso: tra i colpi di mercato messi a segno dal neo direttore sportivo Jacopo Costantini ci sono stati il portiere Leacche (che raccoglierà la pesante eredità di Apruzzese, ritornato al La Rustica), il difensore Ciampini, l’esterno Anastasio, il centrocampista Lembo e giovani interessanti come Valente (98 ex Sermoneta), Masotina (98 ex Cynthia) e Barone (97 ex Anzio). «Mancano ancora due o tre pedine, poi la rosa sarà completa» dice Barberi che non è “ossessionato” dal prossimo storico derby con la Cynthia. «Personalmente non ci penso, poi se ci sarà da giocarlo lo faremo». La squadra debutterà domani in amichevole: appuntamento a Nemi alle ore 10,30 per sfidare lo Sporting Vodice.

