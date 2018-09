di Enrico Zarelli

Lo Sporting Genzano espugna il campo del Villalba. A decidere il match il gol del giovane Dari, classe 2000, siglato alla mezz'ora del primo tempo. Poco prima gli uomini di Salerno avevano avuto l'occasione per passare in vantaggio su calcio di rigore. Sul dischetto va Matteo, ma il suo tiro viene neutralizzato da Nasti, che blocca il pallone. Il rigore, in ogni caso, costa caro al Villalba: l'arbitro nel concedere la massima punizione, giudica da espulsione l'intervento di Tassoni, costringendo i padroni di casa a giocare in dieci per un'ora. Nonostante tutto la reazione del Villalba si traduce in una pressione costante, specie nel secondo tempo.



L'assenza di Prioteasa si fa sentire, con gli elementi del reparto avanzato rapidi e tecnici, ma decisamente più leggeri dell’ariete romeno. Tuttavia il Villalba non manca di impegno e la manovra é costantemente nei piedi dell'undici locale, che rischia qualcosa solo nel finale, quando è ormai sbilanciato alla ricerca tenace del pareggio. Alla fine é lo Sporting a prendersi tutta la posta in gioco, conquistando la prima vittoria della sua storia in Eccellenza. Per il Villalba di mister Ferranti, dopo un successo ed un pari, é invece arrivata la prima sconfitta.

