Sporting Genzano, è Leacche il nuovo numero uno biancazzurro

di Mauro Topini

E' Manolo Leacche il nuovo portiere dello Sporting Genzano. L'accordo tra l'ex numero uno del Monte Grotte Celoni (che interessava anche l'Audace) e il club castellano è in via di definizione. Insieme a Leacche un passato di grande spessore in Eccellenza e in serie D (il portiere è un classe '84) ha vestito anche la maglia dell'Albalonga, il club dal quale arriverà anche un giovane in età di Lega, Francesco Di Biagi, della Juniores Nazionale del club di Albano.

