Semifinale Play-off di Promozione; Pro Roma e Sporting Genzano si giocheranno la finale per il primo posto nei ripescaggi di Eccellenza in campo neutro domenica prossima, anche se poi alla fine un posto ci sarà quasi di socuro per tutte e quattro le finaliste. I risultati sul campo. La Pro Roma ha vinto sul campo di Fegene contro il Ronciglione United per 3-1. La strada verso il successodei romani è stata spianata da due gol di Fiorini e una rete di Lo Bue. Per i viterbesi è andato a segno Luzi. A Latina tra Sora e Sporting Genzano ha avuto la meglio quest'ultima dopo i calci di rigore per 3-1. Terzo e quarto posto in campo neutro se lo giocheranno Ronciglione e Sora sempre domenica

© RIPRODUZIONE RISERVATA