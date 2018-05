Sporting Genzano quasi in…Fondi «L’Eccellenza vorrei rifarla qui»

di Tiziano Pompili

Una partita tirata e con tante polemiche. Ma alla fine lo Sporting Genzano è riuscito a piegare il Fiumicino e a guadagnarsi la semifinale play off di Promozione, traguardo che dovrebbe garantire il salto in Eccellenza nella prossima stagione. A spingere l’ambizioso club di Genzano (di stanza allo Iorio di Nemi) è stato un “ragazzino” classe 1998 che però ha già avuto esperienze importanti: Emiliano Fondi, attaccante che si era fatto già notare l’anno scorso nel massimo campionato regionale con il San Cesareo, ha siglato il 2-1 decisivo a un minuto dalla fine del match col Fiumicino.



«Una grande gioia, per questo mi sono esibito in un’esultanza liberatoria – spiega Fondi – E’ stata una gara molto dura e fare i supplementari avrebbe comportato dei rischi, quindi il gol è stato sicuramente pesante. Quest’anno non è stato molto fortunato per me: l’ho iniziato alla Cynthia e poi in extremis sono passato alla Nuova Virtus in Prima categoria per giocare la prima parte di campionato. A dicembre il direttore sportivo Finocchi, che mi conosceva bene dai tempi della Juniores nazionale e della D alla Cynthia, mi ha dato questa importante opportunità e l’ho colta al volo. Qualche piccolo infortunio mi ha condizionato e poi davanti ho probabilmente i migliori attaccanti della categoria, vale a dire Italiano, Pascucci e Matozzo, ma sono riuscito comunque a guadagnarmi un po’ di spazio e a segnare quattro gol, compreso quello di domenica scorsa».



Di Eccellenza raggiunta il giovane attaccante non vuole sentirne parlare. «Siamo già proiettati sulla sfida al Sora e solo a quella pensiamo – rimarca Fondi – Comunque piacerebbe risalire con questa società nelle categorie superiori».

