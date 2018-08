di Nicola Gentile

Sembrava vicino allo Sporting Genzano, Stefano Tartaglione, difensore di classe '87, che ha invece firmato per la conferma al Campus Eur (ex Play Eur), facendo così cambiare la mira sull'obiettivo del club castellano, che ora è alla ricerca di un altro difensore centrale. Intanto, i biancazzurri hanno quasi chiuso con Mirko Matteo, attaccante dell'84 che ha contribuito alla salvezza della Pro Calcio Tor Sapienza nella seconda parte della scorsa stagione e che, prima, ha vestito le maglie di Cisterna, Sezze e numerose altre squadre. Alla corte di Aldo Salerno arriva anche un 2000 dal Rocca di Papa, si tratta di Andrea Petre Varga.



Per quanto concerne il calendario, curioso che il derby tra le due squadre di Genzano sia stato programmato per l'ultima giornata di campionato. Andata a Nemi, ritorno all'Abbatini di Genzano. Questo il cammino dello Sporting Genzano in Eccellenza:



REAL MONTEROTONDO SCALO - SPORTING GENZANO

SPORTING GENZANO - UNIPOMEZIA 1938

VILLALBA OCRES MOCA 1952 - SPORTING GENZANO

SPORTING GENZANO - VALLE DEL TEVERE

CIVITAVECCHIA 1920 - SPORTING GENZANO

SPORTING GENZANO - BRICOFER CASAL BARRIERA

ATLETICO VESCOVIO - SPORTING GENZANO

SPORTING GENZANO - ALMAS ROMA

SPORTING GENZANO - RONCIGLIONE UNITED

ERETUM MONTEROTONDO C. - SPORTING GENZANO

SPORTING GENZANO - TEAM NUOVA FLORIDA 2005

CITTA DI PALOMBARA - SPORTING GENZANO

SPORTING GENZANO - MONTALTO

ASTREA - SPORTING GENZANO

SPORTING GENZANO - CAMPUS EUR 1960

MONTESPACCATO - SPORTING GENZANO

SPORTING GENZANO - CYNTHIA 1920

